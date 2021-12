Depuis le début de l’année, le Vietnam a enregistré 10.925 nouveaux séropositifs. Photo: ministère de la Santé

Hanoï (VNA) – Depuis le début de l’année, le Vietnam a enregistré 10.925 nouveaux cas de séropositivité et 1.528 décès dus au VIH/Sida.

Parmi les personnes nouvellement dépistées, 84,8% sont des hommes, âgés de 16 à 29 ans (46%) et de 30 à 39 ans (29%). Les principales voies de transmission sont les relations sexuelles non protégées (79,1 %) et la transmission sanguine (9,9 %).

On estime à environ 13.000 cas de séropositivité et 2.000 décès le bilan jusqu'à fin 2021.

Le pays recense actuellement 1.300 prestataires de services de dépistage et de conseil dans tout le pays, 201 laboratoires VIH autorisés à confirmer les cas de séropositivité, et 478 centres de traitement du VIH.

Dans l'ensemble du pays, environ 161.000 séropositifs ont accès à des antirétroviraux.

Jusqu'à présent, 89 % des séropositifs au Vietnam connaissent leur statut VIH.-VNA