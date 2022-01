Un avion de Vietravel Airlines. Photo: Vietnam+

Binh Dinh (VNA) - La compagnie aérienne Vietravel Airlines a officiellement fait son retour le 21 janvier après une période d'interruption en raison du COVID-19 en lançant une nouvelle ligne entre Ho Chi Minh-Ville et la ville de Quy Nhon (province de Binh Dinh au Centre) et en reprenant sa liaison de Ho Chi Minh-Ville - Da Nang.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le directeur général de Vietravel Airlines, Vu Duc Bien, a déclaré que sa société était prête à entrer dans une "nouvelle normalité" pour conquérir le marché vietnamien ainsi que régional.

En plus de se concentrer sur l'amélioration de la qualité de ses services et l'expansion de son réseau de lignes nationales, Vietravel Airlines travaille également avec les autorités de l'aviation internationale pour étendre son réseau de vols vers l'Asie du Nord-Est et l'Asie du Sud-Est à partir du deuxième trimestre 2022. -VNA