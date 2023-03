Photo : VNA

Vinh Phuc (VNA) - La cérémonie de mise en chantier du complexe d'élevage bovin et de transformation de viande de bœuf Vinabeef Tam Dao a eu lieu le 8 mars dans la province de Vinh Phuc (Nord).L’événement est un point marquant des activités de célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.Représentant un investissement total de 3.000 milliards de dongs, le projet est le fruit de coopération entre Vilico, une société membre de Vinamilk, et le groupe japonais Sojitz.Couvrant une superficie totale de 75,6 hectares à Tam Dao, le complexe Vinabeef Tam Dao comprend deux zones. L’une est la ferme bovine d'une capacité de 10.000 têtes et l’autre est l’usine de transformation de viande de bœuf d'une capacité annuelle de 10.000 tonnes.Vinabeef Tam Dao devrait entrer en 2024. La viande y sera traitée selon la technologie japonaise pour apporter des produits frais, délicieux, nutritifs et sécuritaire aux consommateurs vietnamiens.Selon Mai Kieu Lien, directrice générale de Vinamik, il s'agit du premier projet du plan d'investissement et de coopération entre des sociétés de premier rang du Vietnam et du Japon dans le domaine de l'agriculture de haute technologie – élevage bovin et transformation de viande de bœuf. Signé fin 2021, ce plan, d’une valeur totale allant jusqu'à 500 millions de dollars, vise à développer l'élevage bovin et la transformation de viande bovine selon la technologie japonaise au Vietnam.De son côté, Masayoshi Fujimoto, président du groupe Sojitz, a précisé que Vinamilk et Vilico seraient d'excellents partenaires pour se soutenir dans la mise en œuvre du complexe Vinabeef Tam Dao et de nombreux autres projets dans l'avenir.-VNA