Les fruits du dragon du Vietnam sont bien exportés en Chine. Photo: kinhtedothi

Hanoï (VNA) - En 2022, les activités d’import-export de marchandises de toutes sortes entre le Vietnam et la Chine ont été toujours animées, malgré la pandémie.

Selon des données du Département général de Douanes, en 2022, avec 175,5 milliards de dollars du commerce bilatéral, la Chine conserve son trône parmi les partenaires commerciaux du Vietnam.

Elle est aussi le 2e débouché des marchandises vietnamiennes, avec une valeur à l’importation de 57,7 milliards de dollars. Les téléphones et leurs composants, les ordinateurs - produits électroniques et composants sont demeurés les produits les plus exportés sur ce marché. De plus, la Chine est aussi l’un des premiers consommateurs de produits agricoles du Vietnam comme fruits et légumes, noix de cajou, café, thé, riz, manioc et produits dérivés, caoutchouc,…

Les entreprises nationales ont importé de Chine pour 118 milliards de dollars, pour l’essentiel machines-outils ; matières premières pour les filières du textile, du cuir et de la chaussure ; ordinateurs - produits électroniques et composants ; téléphones et composants ; véhicules…

Cependant, avec plus de 60 milliards de dollars, le déficit commercial du Vietnam avec la Chine demeure très important. -CPV/VNA