Cérémonie de signature pour soutenir l'ouverture par Vietjet de routes vers l'Australie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Vietjet Air vient d'annoncer l'ouverture d’une ligne reliant le Vietnam à l'Australie. Ses premiers vols reliant Ho Chi Minh-Ville à Melbourne seront effectués à partir du 31 mars à raison de trois vols hebdomadaires. La fréquence sera portée à sept vols hebdomadaires à partir de décembre 2024.



Vietjet compte utiliser le modèle d’avion à fuselage large A330 sur cette ligne, avec les classes tarifaires SkyBoss Business, SkyBoss, Deluxe et Eco.



Les vols décolleront de Ho Chi Minh-Ville à 9h50 (heure locale) tous les lundis, mercredis et vendredis, et atterriront à Melbourne à 22h35 (heure locale) le même jour.



Depuis Melbourne, les vols partiront à 00h30 (heure locale) tous les mardis, jeudis et samedis, et arriveront à Ho Chi Minh-Ville à 5h15 (heure locale) le même jour.



Le trésorier de l'État australien de Victoria, Tim Pallas, également ministre des Relations industrielles et ministre du Commerce et de l’Investissement du Victoria, a estimé que l'arrivée d'une autre compagnie aérienne d'Asie du Sud-Est était une « victoire » pour l'économie et les emplois locaux.



Cette ligne est la première étape du plan de Vietjet d’ouverture de vols entre le Vietnam et l'Australie.



En 2019, plus de 123.000 touristes vietnamiens se sont rendus en Australie. Le commerce bilatéral entre le Vietnam et l'Australie en 2021 a atteint 12,4 milliards de dollars, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré.-VNA