Hanoï, 10 avril (VNA) - Il y aura une gamme d'activités culturelles et touristiques dans la citadelle impériale de Huê, reconnue par l'UNESCO, dans la province centrale de Thua Thien-Huê, en avril et mai, selon l'Administration nationale du tourisme du Vietnam relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.Parmi eux se trouve le festival d'artisanat traditionnel de Huê du 28 avril au 5 mai, un moment fort du festival d' été qui durera d'avril à juin dans le cadre du festival de Huê 2023.Soixante et un villages et établissements d'artisanat à l'intérieur et à l'extérieur de la province se sont inscrits au 8e festival d'artisanat.Notamment, pour la première fois, le festival d'artisanat proposera des activités telles que la course à pied, le cyclisme, des expositions de photos et de peinture, et des performances artistiques capturant l'emblématique rivière Huong (Parfum) et les résidents locaux.Dans le cadre des activités du Festival de Huê, un festival international de montgolfières se déroule du 10 au 18 avril et un festival du lotus est prévu du 18 au 20 mai.Thua Thien-Huê a accueilli plus de 2 millions de visiteurs l'année dernière, en hausse de près de 190 % par rapport à 2021, et a gagné plus de 4,5 billions de dongs (190 millions de dollars) du secteur, dépassant l'objectif fixé de 12,5 %.Il s'efforce d'accueillir de 3 à 3,5 millions de vacanciers cette année, dont environ 70 à 80 % sont nationaux et génèrent environ 6 à 7 billions de dongs de revenus.À cette fin, la province s'est concentrée sur le tourisme agricole, l'écotourisme, le tourisme de golf et le tourisme médical, entre autres produits touristiques durables. Huê , ancienne capitale impériale du Vietnam pendant des centaines d'années, abrite cinq patrimoines reconnus par l'UNESCO, dont l'ancien complexe de reliques de la citadelle (un site du patrimoine culturel mondial), le nha nhac, musique de la cour de Huê (patrimoine culturel immatériel de l’humanité) les tablettes de bois de la dynastie des Nguyên (patrimoine documentaire mondial dans le cadre du Registre Mémoire du mond), les “chau ban” de la dynastie des Nguyen (patrimoine documentaire du registre Mémoire du monde pour l’Asie-Pacifique de l’UNESCO) et la littérature gravée sur l’architecture royale de Hue (patrimoine documentaire appartenant au Registre Mémoire du monde de la région d’Asie-Pacifique). - VNA