Entretien entre le secrétaire du Comité central du PCV et président de sa Commission de la sensibilisation et de l'éducation, Nguyen Trong Nghia, et le secrétaire général du Parti du Travail du Mexique (PT), Alberto Anaya Gutierrez. Photo : VNA

Mexico (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central (CC) du PCV et chef de la Commission de la sensibilisation et de l'éducation du CC du PCV, a effectué une visite de travail au Mexique du 24 au 28 août.



Durant son séjour, Nguyen Trong Nghia s'est entretenu avec le secrétaire général du Parti du Travail du Mexique (PT), Alberto Anaya Gutierrez. Il a également rencontré le président du Comité des affaires étrangères de la Chambre des députés du Mexique, Alfredo Femat Bañuelos, qui est également président du groupe d'amitié parlementaire Mexique-Vietnam, et a travaillé avec la secrétaire aux affaires internationales du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) du Mexique, Sofia Carvajal.





La délégation du PCV à un séminaire sur la vie, la carrière et la pensée du Président Hô Chi Minh, organisé conjointement par le PT et le Sénat mexicain. Photo : VNA

Lors de ces rencontres, Nguyen Trong Nghia a déclaré que sa visite visait à renforcer l'amitié et la coopération entre le PCV, le PT et d'autres partis politiques mexicains, contribuant ainsi au renforcement des relations traditionnelles entre les deux pays dans divers domaines.



A cette occasion, la délégation du PCV a participé à un séminaire sur la vie, la carrière et la pensée du Président Hô Chi Minh, organisé conjointement par le PT et le Sénat mexicain.



Auparavant, la délégation du PCV avait déposé des fleurs au monument du Président Hô Chi Minh dans le centre-ville de Mexico. -VNA