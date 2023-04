Le village de papier de riz vieux de plus de 200 ans, dans la quartier de Thuận Hưng, de l’arrondissement de Thốt Nốt, dans la ville de Can Tho. Photo : internet

Hanoi (VNA) - Le village de papier de riz vieux de plus de 200 ans, dans la quartier de Thuận Hưng, de l’arrondissement de Thốt Nốt, dans la ville de Can Tho, delta du Mékong, a été reconnu patrimoine culturel immatériel national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.Le village abrite environ 60 ménages fabriquant du papier de riz.La période la plus occupée de l'année est le Nouvel An lunaire traditionnel, lorsque les villageois sont occupés à fabriquer différents types de papier de riz aromatisé : nature, salé, sucré et à la noix de coco.Les produits sont vendus dans le pays et au Cambodge.Le village génère des emplois pour plus de 250 travailleurs avec des revenus stables. Il est également devenu une destination touristique pour les visiteurs désireux de découvrir cet artisanat.Outre le village de papier de riz de Thuận Hưng, Can Tho est également connu pour le marché flottant de Cái Răng et le « đờn ca tài tử » (Chant des amateurs), tous deux reconnus patrimoine culturel immatériel national.- VNA