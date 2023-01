Hoa Binh (VNA) – Un séisme de magnitude 4,0 sur l’échelle de Richter a sécoué jeudi 29 décembre le district de Dà Bac, dans la province de Hoa Binh (Nord), sans faire ni victime ni dégât, a fait savoir le Centre d’information sur les tremblements de terre et d’alerte aux tsunamis de l’Institut de géophysique.

Carte de situation du séisme de magnitude 4,0 survenu le 29 décembre dans le district de Dà Bac, à Hoa Binh. Photo : Institut de géophysique



Le tremblement de terre a été ressenti à 14h52 heure locale dans le district de Dà Bac, aux coordonnées 20°858 de latitude Nord et de 105°100 de longitude Est, à une profondeur d’environ 10 kilomètres, a-t-il précisé.



Il s’agit de la deuxième secousse en ce mois-ci dans ce district, après la première de magnitude 3,9 survenue le 14 décembre à 15h08 heure locale, aux coordonnées 20°861 de latitude Nord et 105°100 de longitude Est, à une profondeur d’environ 12 kilomètres.

Le directeur de l’Institut de géophysique relevant de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam (VAST), Nguyên Xuân Anh a déclaré que le Centre d’information sur les tremblements de terre et d’alerte aux tsunamis continuera à surveiller l’évolution des secousses dans cette région pour fournir à temps les prévisions précises.

Il a indiqué qu’en cas de tremblement de terre, les autorités et les populations de la zone touchée doivent se conformer strictement aux dispositions de la décision n°78/2007/QD-TTg du 29 mai 2007 du Premier ministre portant promulgation du Règlement sur la prévention et le contrôle des tremblements de terre et des tsunamis. – VNA