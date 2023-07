Faire vacciner un bébé au centre de vaccination VNVC. Photo: journal Tin Tuc

Hanoï (VNA) - Un lot de vaccins 5 en 1 soutenu par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), est arrivé le 27 juillet à Hanoï.



Ce lot comprend 185.700 doses du vaccin DTC-VGB-Hib distribuées en urgence au ministère de la Santé afin d'améliorer la baisse des taux de vaccination et le manque de vaccin 5 en 1. Ce type de vaccin aide à protéger les enfants contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, l'hépatite B et les infections à Hib.



Les services de vaccination systématique au Vietnam ont été interrompus pendant la pandémie de COVID-19, ce qui a fait qu'environ 114.000 enfants de moins d'un an n'ont pas reçu les vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche en 2022.



La Dr Angela Pratt, représentante de l'OMS au Vietnam, a déclaré se réjouir de collaborer avec l'UNICEF pour aider les enfants vietnamiens à rattraper le calendrier de vaccination systématique.



L'OMS continuera de travailler avec l'UNICEF et d'autres partenaires pour soutenir le gouvernement vietnamien, en veillant à ce que chaque enfant dans toutes les régions du pays soit complètement vacciné, a souligné la Dr Angela Pratt. -VNA