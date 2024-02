Sydney (VNA) - Le Herald Sun, l’un des journaux les plus anciens et les plus lus d’Australie, a publié un article énumérant les neuf meilleures choses à faire pour les touristes visitant le Vietnam, accompagné de nombreuses images impressionnantes de destinations touristiques attrayantes au Vietnam.

Dans le Nord, la baie de Ha Long, inscrite au patrimoine naturel mondial par l’UNESCO, est sans aucun doute une destination incontournable pour les touristes. Photo: VNA



L’article affirme qu’aussi abordable que dynamique et varié, le Vietnam est en train de devenir rapidement une destination de choix pour les vacanciers australiens.



La première activité mise en avant par le journal est la baie de Ha Long, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, dans la province de Quang Ninh.



