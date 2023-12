Photo: tapchitaichinh.vn

Hanoï (VNA) - Dans le contexte où la transformation numérique devient l’une des tendances irréversibles, de nombreuses banques vietnamiennes prennent des mesures drastiques pour l'accélérer.



Selon la Banque d'État du Vietnam, fin 2022, le secteur bancaire a investi plus de 15.000 milliards de dongs dans la transformation numérique et le Vietnam est devenu l'un des principaux pays appliquant la banque numérique, avec un taux de croissance de 40% des paiements numériques ces 3-4 dernières années.



Avec plus de 15 millions de clients utilisant des services électroniques, Agribank est l'une des banques pionnières en matière de test de nouvelles technologies et de nouveaux modèles commerciaux. Consciente que la transformation numérique est une tâche clé, Agribank consacre chaque année un budget important à l'investissement dans la construction et l'application de systèmes informatiques. En 2022, Agribank a lancé le service numérique intitulé Agribank Digital intégrant des applications technologiques de pointe.



De son côté, la banque MB consacre en moyenne chaque année environ 50 millions de dollars pour investir dans la transformation numérique, et ce depuis 2017. Ses efforts de transformation numérique ont été récompensés par une augmentation de sa clientèle, jusqu'à 25 millions en 2023 (au 30 octobre 2023). En outre, elle a connu 1,6 milliard de transactions sur les canaux numériques, notamment avec son application MBBank qui a enregistré 20 millions de transactions/jour à un moment donné.

Plusieurs banques appliquent des technologies pour permettre aux clients de retirer de l’argent aux distributeurs automatiques en utilisant des codes QR. Photo: nhandan.vn



Cependant, une mise en œuvre intégrale, efficace et durable de la transformation numérique reste un problème pour de nombreuses organisations et entreprises. Selon les résultats d'enquêtes menées par certaines sociétés de conseil stratégique telles que McKinsey et BCG, plus de 70% des projets de transformation numérique des entreprises ne répondent pas aux attentes ou ne génèrent pas de résultats de croissance durable.



Concernant les difficultés rencontrées durant le processus de transformation numérique, le vice-gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, Pham Tien Dung, a déclaré que le secteur bancaire était confronté à un certain nombre de défis, dont ceux liés à la synchronisation et à la standardisation des infrastructures techniques.



Le vice-gouverneur Pham Tien Dung a déclaré que dans les temps à venir, la Banque d'État continuerait à se coordonner avec les ministères, les organes compétents et les Comités populaires de niveau provincial pour réaliser efficacement les mesures dans le cadre du projet de développement des paiements sans numéraire pour 2021-2025 et du plan de transformation numérique..., en privilégiant l’amélioration des politiques favorables à la transformation numérique, les efforts pour s'assurer que les applications bancaires fonctionnent de manière sûre, efficace et ont la capacité de se connecter et de s'intégrer à d'autres systèmes, ainsi que le renforcement des mesures pour garantir la sécurité, la sûreté et la sécurité de l'information...-VNA