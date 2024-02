Hanoï (VNA) – Aux postes frontaliers du Nord, le dédouanement de marchandises s'effectue normalement depuis le 18 février après une semaine de vacances du Têt (Nouvel An lunaire).



Selon le Comité de gestion des zones économiques des postes frontaliers de la province de Lang Son, le matin du 18 février, les activités aux sept postes frontaliers dans cette localité sont retournées à la normale après une semaine de suspension ou de restriction temporaire du dédouanement de marchandises importées et exportées.



Ces 7 postes frontaliers terrestres sont Huu Nghi, Dông Dang, Chi Ma, Tân Thanh, Coc Nam, Na Hinh, Na Nua.



Nguyên Dinh Dai, directeur du Service de l'industrie et du commerce de la province de Lang Son, a déclaré que depuis le début du Nouvel An lunaire, il n'y avait eu aucune congestion de marchandises à la frontière.



Dans la province de Lao Cai, un très grand volume de marchandises dédouanées (principalement des fruits et légumes) a été enregistré, car les postes frontaliers dans cette province n’ont pas pris de vacances du Têt.



Dans la province de Quang Ninh, le poste frontalier international de Mong Cai a également repris ses activités normales après les vacances du Têt.

Photo. VNA



Concrètement, dans la matinée du 18 février, 95 véhicules ont achevé les procédures douanières pour exporter plus de 900 tonnes de produits agricoles vers la Chine pour une valeur estimée à 3,7 millions de dollars.



Trân Bich Ngoc, cheffe du Comité de gestion du poste frontalier international de Mong Cai, a déclaré qu’afin de gérer rapidement les, les forces compétentes avaient mis à disposition suffisamment de personnel pour assurer un grand travail. -VNA