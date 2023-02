Photo: thanhtra.com.vn

Hanoï (VNA) - Dimanche, à Hoang Hoa (province de Thanh Hoa), le comité populaire du district a célébré les 15 ans du Fonds d’encouragement aux études Lê Xuân Lan (2008 - 2023).



Présente, l’ancienne vice-présidente de la République Nguyên Thi Doan, présidente du Fonds d’encouragement aux études du Vietnam, a recommandé à la province de Thanh Hoa dans l’ensemble et au district de Hoang Hoa en particulier de promouvoir les traditions d’études, d’instaurer les modèles d’étude et d’honorer les particuliers, les organismes et les entreprises ayant contribué de manière notable à l’encouragement aux études.



Ledit fonds a été créé le 28 août 2008, portant le nom de l’enseignant Lê Xuân Lan (1916-1983) qui était le président du comité administratif de la résistance du district de Hoang Hoa durant la révolution d’août 1945. 15 ans après sa création, le fonds a pu mobiliser plus de 20 milliards de dôngs et a offert des bourses et des récompenses à près de 8.400 élèves. - VOV/VNA

source