De nombreuses possibilités de coopération dans le secteur du textile entre les entreprises vietnamiennes et indiennes. Photo: Quandoinhandan

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Une délégation de la Confédération indienne des industries - Tiruppur (CII) s'est rendue du 19 au 21 décembre à Ho Chi Minh-Ville et a rencontré des entreprises vietnamiennes pour élargir les possibilités de coopération et d'investissement dans l’industrie textile.



C'est une opportunité pour les entreprises vietnamiennes d'accéder à un vaste marché de 1,3 milliard d'habitants en investissant dans la production de fibres textiles et de vêtements confectionnés en Inde.



Selon l'Association du textile-habillement de Hô Chi Minh-Ville (AGTEK), le Vietnam est une destination idéale pour les investisseurs en raison du bas coût de sa main-d'œuvre et de ses politiques préférentielles dans le secteur textile. L’industrie vietnamienne offre aux entreprises indiennes l’occasion d’investir et de créer des unités de production textile afin de tirer parti de l’avantage concurrentiel apporté par l'Accord de libre-échange ASEAN-Inde (AIFTA) ainsi que la main-d’œuvre local.



Outre Hô Chi Minh-Ville, Tirupur (CII) a également visité des entreprises textiles vietnamiennes à Can Tho et Dong Nai.



Le Vietnam et l’Inde, parmi les cinq principaux exportateurs de textile-habillement, ont de nombreux points communs dans la production ainsi que l’échange de marchandises. Selon le Département général des Statistiques, en septembre dernier, l'investissement indien au Vietnam était estimé à environ 877 millions de dollars. Le commerce bilatéral a atteint 9,18 milliards de dollars ces 10 derniers mois (+47% en un an).



L'Inde est l'un des fournisseurs les plus compétitifs au monde de matériaux, de tissus et de machines, et un partenaire international de confiance du Vietnam. En particulier, conformément à l'Accord de libre-échange ASEAN-Inde (AIFTA), les fibres textiles seront exemptées des taxes d'importation de l’Inde à compter du 1er janvier 2019. -CPV/VNA