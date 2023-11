Hanoi (VNA) – Le Vietnam est le deuxième plus grand partenaire et est privilégié par le Japon dans le domaine de la technologie de l’information, a fait savoir un responsable du ministère de l’Information et de la Communication lors de la Journée japonaise des technologies de l’information 2023 (Japan ICT Day 2023) à Hanoi.

L'une des trois activités principales de la Japan ICT Day 2023 est le réseautage des entreprises du secteur. Photo : vietnamnet.vn

Cet événement tenu du 31 octobre au premier novembre propose des séminaires, des visites de travail et des activités de réseautage avec des organisations et des entreprises vietnamiennes pour promouvoir davantage la coopération entre le Vietnam et le Japon dans le domaine des technologies de l’information et de la transformation numérique.

L’opportunité de coopération en matière de ressources humaines dans le domaine des technologies de l’information entre le Vietnam et le Japon est énorme, a plaidé Nguyên Thanh Tuyên, directeur adjoint du Département de l’industrie des technologies de l’information et de la communication relevant dudit ministère.

Afin de continuer à promouvoir la coopération entre les deux pays ainsi qu’avec d’autres pays, le ministère prévoit dans les temps à venir de soumettre pour promulgation la stratégie de développement de l’industrie des technologies numériques et la Loi sur l’industrie des technologies numériques, a-t-il indiqué.

La Japan ICT Day 2023 est une activité de promotion de la coopération pour les entreprises vietnamiennes et japonaises des technologies de l’information, qui est devenue annuelle depuis 2007.

Le programme est parrainé par le ministère de l’Information et de la Communication, le ministère de l’Industrie et du Commerce, avec la coordination et le soutien de nombreuses organisations japonaises, et la participation nombreuse des entreprises et des organisations de technologie de l’information des deux pays. – VNA