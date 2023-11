BUYO Bioplastics est devenu le champion du Concours national des technopreneurs d'innovation TECHFEST Vietnam 2023. Photo: baochinhphu.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Avec son produit en bioplastique biodégradable fabriqué à partir de déchets organiques et sa technologie exclusivement brevetée, BUYO Bioplastics est devenu le champion du Concours national des technopreneurs d'innovation TECHFEST Vietnam 2023.

Le produit de BUYO Bioplastics a été hautement évalué car il est complètement décomposable dans l’environnement naturel et sans danger pour la santé, tout en contribuant à minimiser les émissions de carbone. L'entreprise représentera le Vietnam lors de compétitions internationales en Australie, en Europe, en République de Corée, à Singapour et aux États-Unis.

Pendant ce temps, AIRXCARBON a remporté le premier titre de finaliste avec la solution qui promeut l'économie circulaire en utilisant les déchets agricoles, industriels et forestiers pour créer des particules de bioplastique. Le deuxième finaliste a été attribué à CENERGY qui mène des recherches et produit des systèmes de stockage d'énergie basés sur la technologie des batteries à flux pour le développement de l'infrastructure de stockage d'énergie au Vietnam.

En outre, cinq équipes dont les produits correspondent à la vision de développement de la République de Corée ont été sélectionnées pour les Vietnam TECHFEST Shinhan Global Track Awards 2023 organisés par Shinhan Square Bridge Incheon en 2024. Il s'agit d'AirxCarbon, BUYO Bioplastics, Beekids, Toothless (Diaflow) et Trainizi.

Tran Van Tung, membre permanent du Comité d'administration du programme national 844 visant à soutenir l'Initiative nationale d'innovation jusqu'en 2025, a déclaré que le Comité d'administration continuerait à créer des conditions favorables pour que les startups vietnamiennes se développent et brillent sur le marché national et étranger.

Il a exprimé l’espoir que les solutions innovantes contribueront à concrétiser l’engagement du pays vers zéro émission nette d’ici 2050.

Pendant ce temps, Sun Sukkun, directeur du projet Shinhan Square Bridge de la Hope Foundation du Shinhan Financial Group, a déclaré qu'au-delà d'une compétition, l'événement contribue à nourrir des idées innovantes et constitue une touche de passion et d'innovation.

Il a déclaré qu'il souhaitait donner un coup de main pour promouvoir la coopération entre les startups innovantes du Vietnam et celles de la République de Corée.

Le Concours national annuel des technopreneurs en innovation attire la participation d'experts, d'investisseurs et de groupes technologiques de premier plan qui se sont donnés la main pour soutenir une nouvelle génération d'entreprises. Les équipes gagnantes reçoivent des prix d'une valeur de plus de 18 milliards de dongs et de nombreux avantages, notamment le développement du marché, la vulgarisation des produits, l'exposition et la formation.- VNA