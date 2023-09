Quang Ninh (VNA) - Techconnect et Innovation Vietnam 2023 ont été lancés vendredi 29 septembre dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord), attirant près de 1.000 représentants d’entreprises et d’experts vietnamiens et étrangers.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang et les délégués donnent le coup d’envoi de Techconnect et Innovation Vietnam 2023, à Quang Ninh, le 29 septembre. Photo: VNA

Le ministre des Sciences et des Technologies, Huynh Thành Dat, a fait savoir que l’une des activités du ministère consistait à promouvoir l’application et le transfert de technologie et l’innovation pour les entreprises et les localités du Nord en particulier et du pays en général, à améliorer la compétitivité des produits locaux, à promouvoir l’application des progrès scientifiques dans l’activité économique.Il a fait valoir que cela apporte des avantages aux entreprises et promeut le développement socio-économique national, l’accélération de la coopération, les investissements et le transfert de technologie entre les entreprises locales et étrangères, contribuant ainsi à promouvoir le rôle des entreprises dans l’innovation.En outre, cette édition présente de nouvelles solutions dans les domaines des énergies renouvelables, de la chaîne d’approvisionnement technologique et des systèmes de gestion des équipements biomédicaux, de la technologie alimentaire et de la technologie pharmaceutique, de l’e-santé, des technologies de l’information et de l’application de l’intelligence artificielle aux processus de production dans les usines.L’événement de deux jours comprend également des forums sur la technologie et l’énergie, la transformation numérique, la transformation verte pour le développement durable, ainsi qu’une conférence sur l’application et le transfert de technologie dans les localités.En outre, il propose environ 200 stands présentant des produits et des technologies dans des domaines tels que les matériaux textiles, les puces électroniques et les appareils électroniques, l’énergie verte, la logistique et la chaîne d’approvisionnement, le stockage de l’énergie, ainsi que la gestion et la réutilisation des matériaux et des déchets.A cette occasion, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang, le ministre des Sciences et des Technologies Huynh Thành Dat et le secrétaire du Comité du Parti de la province de Quang Ninh Nguyên Xuân Ky ont assisté à la remise de documents sur la coopération, le transfert de technologie et l’innovation à huit organisations et investisseurs. – VNA