Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Une table ronde internationale, placée sous le thème “Grandes tendances mondiales dans l'ère post-COVID-19 : Expériences internationales et implications politiques pour le Vietnam”, a eu lieu le 15 avril à Hanoï.



Cet événement était co-présidé par le ministère vietnamien des Affaires étrangères et les Nations Unies au Vietnam.



Dans son discours d’ouverture, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a demandé aux participants d’évaluer les tendances mondiales qui peuvent créer des opportunités pour le Vietnam d’accélérer son développement. Il les a également appelés à proposer des priorités politiques dans la stratégie de développement du Vietnam pour tirer parti des tendances mondiales post-COVID-19.



La table ronde comprenait trois séances sur la transformation numérique, l’évolution des modèles de croissance vers l'inclusion, la résilience et la durabilité et la reprise verte. Les participants ont fait un certain nombre de suggestions de politiques pour aider le Vietnam à tirer parti des grandes tendances mondiales et réaliser ses objectifs de développement définis lors du 13e Congrès national du Parti. -VNA