Ville de Soc Trang, province éponyme. Photo d'archives : baotintuc.vn

Soc Trang (VNA) - En 2024, le Comité provincial du Parti et le Conseil populaire de la province de Soc Trang ont fixé 20 objectifs de développement socio-économique, dont une croissance économique de 7-7,5% et un PIB par habitant de 65,7 millions de dongs, contre 60 millions de dongs en 2023.



Selon le président du Comité populaire provincial de Soc Trang, Tran Van Lau, une grande priorité en 2024 est de se concentrer sur la recherche et la proposition de politiques spécifiques pour le port de Tran De, en plus d’élaborer et soumettre de toute urgence aux autorités compétentes pour approbation la planification provinciale de Soc Trang pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2050...



En 2023, Soc Trang a enregistré une croissance économique estimée à 5,77%, occupant la 7e place dans le delta du Mékong et la 39e place nationale.-VNA