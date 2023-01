Hanoi (VNA) – Phu Quoc, Da Nang, Da Lat, Nha Trang, Hoi An, Nha Trang et Ninh Binh sont des destinations recommandées par Booking pour un voyage du Nouvel An.



Selon le Travel Trend Forecast de Booking, une application de réservation présente dans plus de 200 pays à travers le monde, 94% des voyageurs vietnamiens interrogés souhaitent sortir en famille en 2023. Les destinations prioritaires sont des lieux chargés historiquement, liés à des souvenirs d’enfance. 2023 devrait également être l’année où les voyages familiaux multigénérationnels deviendront populaires. Les six lieux et expériences ci-dessous sont recommandés par Booking pour le premier voyage de l’année.

Phu Quoc

Dinh Cau à Phu Quoc. Photo: Khuong Nha

Baignant dans les eaux douces du golfe de Thaïlande, Phu Quoc, située à 45km au large de la côte sud-ouest du Vietnam, est la plus grande île du pays. Elle attire les touristes nationaux et étrangers grâce à sa nature préservée, ses divers écosystèmes forestiers et marins.

Que faire: Promenez-vous sur les belles plages, allez dans les îles environnantes en bateau ou en canoë; Prenez le téléphérique le plus long du Vietnam qui relie Phu Quoc à l’île de Hon Thom; Visitez des villages de pêcheurs traditionnels.

Que manger: Le marché nocturne de Phu Quoc situé dans la ville de Duong Dong est une suggestion. On y vend toutes sortes de nourriture de rue, des spécialités locales.

Où dormir: Les clients peuvent séjourner dans des milliers d’hôtels, du bas de gamme au très haut de gamme tels que Dusit Princess Moonrise Beach Resort, Pullman Phu Quoc Beach Resort, Luna Thai Spa.

Da Nang

Da Nang dans la brume matinale. Photo: Nguyen Sanh Quoc Huy

Que vous voyagiez en famille, entre amis ou seul, l’atmosphère animée la nuit, le jet de feu unique du pont du Dragon fait toujours de Da Nang l’endroit le plus excitant à visiter.



Que faire: pour les touristes qui aiment le tourisme spirituel, les montagnes de Marbre sont à ne pas manquer. Ici, vous pourrez admirer des statues de Bouddha, profiter d’une vue sur toute la ville. La pagode Linh Ung est située en banlieue, où se trouvent une statue géante de Bouddha et une statue de Bodhisattva de 67 m de haut.

Que manger: Da Nang est considérée par de nombreux touristes comme un paradis gastronomique. Parmi les spécialités préférées: fruits de mer, nems grillés, pancakes, papier de riz au porc, nouilles Quang.

Où dormir: Risemount Premier Resort Da Nang, à seulement 500m de la plage de My An, près du pont du dragon et du musée Cham est une suggestion intéressante.



Da Lat

Brume matinale au pont de bois à Da Lat. Photo: Pham Kim Nhan

Couvert de pinèdes, de collines de thé et de lacs, Da Lat est considéré comme l’une des destinations pour ceux qui aiment la nature et les promenades.



Que faire: Le lac Tuyen Lam, le lac Xuan Huong, la cascade Dalanta, la montagne Langbiang, Robin Hill sont des destinations recommandées par l’application de réservation. De plus, vous pouvez faire du vélo, de la randonnée, du canoë, du trekking, du camping.

Que manger: Bánh căn (petit gâteau doré au four rond), gâteau mouillé aux intestins de poulet, escargot farci à la viande, papier de riz grillé,… sont quelques suggestions.

Où dormir: Dalat Edensee Lake Resort & Spa, à 10 km du centre-ville de Dalat et à 30 km de l’aéroport, est situé le long des rives du lac Tuyen Lam. Si vous aimez le séjour chez l’habitant, vous pourrez choisir des endroits tels que Hiên nhà có mây, Latana.

Nha Trang

Alma Resort est situé le long de la plage de Cam Ranh, Nha Trang. Photo : Booking

Les stations balnéaires construites contre les montagnes, surplombant la côte font de Nha Trang une destination de choix toute l’année. Lors du Nouvel An, les activités de divertissement et de tourisme à Nha Trang conviennent à toute la famille.

Que faire: En plus de se baigner et de participer à des activités nautiques, les visiteurs peuvent prendre un bain de boue minérale, faire de la plongée sous-marine, visiter des récifs de coraux à Hon Tam et Hon Mun.

Que manger: Riz sauté aux feuilles d’é, vermicelle, feuille de riz à la mangue, feuille de riz au calamar, salade sèche de bœuf, tofu glacé, fruits de mer sont quelques suggestions.

Où dormir: Alma Resort Cam Ranh, situé dans la baie de Cam Ranh, entouré d’une mer bleue et de plages de sable blanc et d’un paysage exceptionnel, ravira les plus exigeants.



Hôi An

Des visiteurs américains prennent des photos à la pagode Cau, Hoi An en mai. Photo: Ngoc Thanh

Contrairement à Ho Chi Minh-Ville et à Hanoï, deux villes dynamiques et modernes, Hoi An est un endroit ramenant les visiteurs dans le passé. Située à l’embouchure d’un fleuve et bordant la mer, l’ancienne ville de Hoi An est un patrimoine mondial de l’UNESCO, avec ses maisons jaunes, ses canaux et ses lampions suspendues à d’anciennes maisons en bois.

Où faire: Les amoureux de la nature peuvent visiter la plage d’An Bang, Cu Lao Cham, la forêt de cocotiers de Bay Mau.

Que manger: Cao lau, nouilles Quang, banh dap hen xao, riz aux corbicules, riz au poulet,…

Où dormir: Bloom Boutique Village ou de complexes de luxe tels que Emerald Hoi An Riverside Resort, Hoi An Silk Village.



Ninh Binh

Pagode Bai Dinh, Ninh Binh. Photo: Minh Phung

Favorisée par la nature avec des paysages majestueux, Ninh Binh conserve toujours son caractère sauvage, son paysage enchanteur et sa riche histoire. Cet endroit est à seulement 95 km de Hanoi, donc pratique pour voyager.

Où jouer : Visitez le patrimoine culturel mondial de Trang An, la pagode Bai Dinh, l’impressionnant paysage karstique de Tam Coc, la réserve naturelle de Van Long, la grotte Hoa Lu.

Que manger: Les visiteurs peuvent déguster des plats traditionnels au marché Bop ou dans des restaurants locaux. A ne pas manquer le riz brûlé et des plats à base de viande de chèvre.

Où dormir: Le Clos Du Fil, situé dans la vallée de Van Lam, est une station balnéaire de style boutique. De plus, Emeralda et Trang An Ecologge sont également des suggestions. – CPV/VNA