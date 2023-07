Photo: vneconomy.vn



Lors de la conférence de presse le 27 juin. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L'Association des logiciels et des services des technologies de l'information du Vietnam (VINASA) a informé le 27 juin du programme de sélection des 10 meilleures entreprises des technologies numériques en 2023.Nguyen Thi Thu Giang, vice-présidente et secrétaire générale de VINASA, a affirmé que ce programme visait à honorer les entreprises exemplaires, tout en présentant les excellents écosystèmes de technologie numérique aux marchés national et international.En 2023, le programme sélectionnera et présentera les 10 meilleures entreprises dans 25 domaines, répartis en 6 groupes que sont les secteurs traditionnels des technologies de l'information, les secteurs prioritaires pour la transformation numérique, les entreprises dotées de capacités en matière de nouvelles technologies, les entreprises de commerce, de services et de fabrication pionnières dans le déploiement des technologies numériques, les startup du numérique, le groupe spécial (croissance impressionnante, valeur de milliards de dongs…).Cette année, le programme comprend deux nouvelles catégories, à savoir "Top 10 des entreprises pionnières dans la mise en œuvre des technologies numériques" et "Top 10 des entreprises de consultation en solutions de transformation numérique".La date butoir d’inscription des candidatures est le 28 juillet. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://top10ict.com.Le chiffre d'affaires de l’industrie des technologies de l'information en 2022 s’est chiffré à 148 milliards de dollars dont environ 13 milliards provenant des logiciels et services informatiques.Actuellement, le Vietnam figure dans le Top 10 des pays exportateurs de services informatiques. Le pays compte plus de 70.000 entreprises des technologies numériques. -VNA