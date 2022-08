L’hôtel Rex Saigon lance son programme promotionnel très prometteur.

Photo : Saigontourist/CVN

Hanoï (VNA) - Grâce à ses produits et services touristiques diversifiés et de bonne qualité, le groupe Saigontourist est devenu le sponsor diamant du Forum de coopération du tourisme vietnamien 2022.



Co-organisé par l’Association vietnamienne du tourisme (AVT), celle de Hô Chi Minh-Ville (HTA) et l’Administration nationale du tourisme, l’événement a eu lieu les 8 et 9 août dans la mégapole du Sud.



La participation de Saigontourist vise à répondre aux programmes de stimulation du tourisme de l’HTA pour contribuer à accélérer la relance du secteur, renforcer la coopération entre les entreprises, les hôtels et zones de villégiature pour élaborer des chaînes d’approvisionnement et des produits appropriés en réponse aux nouveaux besoins et tendances des touristes après la pandémie de COVID-19.



Saigontourist a participé à la presque totalité des activités de ce forum. Sur leurs stands d’exposition, les membres du groupe ont présenté aux clients leurs produits et services leurs programmes promotionnels et leurs nouveaux circuits dans le pays. En particulier, ils ont lancé de nombreux programes promotionnels très attractifs pour l’hébergement, les banquets, les mariages et les séminaires ou les conférences... avec une remise allant jusqu’à 60%, jusqu’au 30 septembre.



Grandes promotions



Beaucoup de membres de Saigontourist ont lancé des programmes de promotions intéressants tels que l’hôtel Rex Saigon avec une réduction de 45% sur ses tarifs pour les réservations de chambres en ligne. L’hôtel Grand Saigon avec son "Saigon Experience Package", propose, pour seulement 2,299 millions de dôngs pour deux personnes, une nuitée, un petit-déjeuner, un déjeuner ou un dîner, avec une boisson. Le Majestic Saigon à un package "Découvrez un hôtel patrimonial 5 étoiles" à 2,499 millions de dôngs pour deux personnes.



Le Continental Saigon offre une réduction de 10% du prix des chambres, une navette gratuite pour un séjour de quatre nuits ou plus, et des billets de bus pour un séjour de deux nuits. L’hôtel Kim Dô baisse le prix de ses chambres à 1,4 million de dôngs (comprenant petit-déjeuner et un voucher pour un séjour de trois nuits), et l’Oscar Saigon à seulement 780.000 dôngs/nuitée. En outre, beaucoup d’autres programmes promotionnels existent pour la gastronomie, les banquets de mariage et les salles de conférence.



Le groupe a lancé un programme promotionnel attrayant et offre beaucoup de cadeaux aux clients pour leur réservation des circuits touristiques dans le cadre du forum. Les visiteurs ont pu choisir librement plus de 100 circuits dans le pays et 70 circuits à l’étranger, avec des départs d’août à décembre 2022. La réduction la plus élevée, de 25 millions de dôngs/visiteur, est appliquée sur des tours en Europe du Nord, très prisés aujourd’hui.-CVN/VNA