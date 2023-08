Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens attachent toujours une grande importance à leurs relations traditionnelles de solidarité, d'amitié et de coopération avec Cuba, en particulier avec le Parti, l'État et le peuple frères cubains, et souhaitent les renforcer davantage, a déclaré lundi 28 août à Hanoi Vu Hai Ha, président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale.