Caracas (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail au Venezuela, Phan Dinh Trac, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission des affaires intérieures du Comité central du PCV, a remis un Prix National de l'Information Étrangère à un groupe d'auteurs vénézuéliens.



La cérémonie a eu lieu le 6 novembre (heure locale) à l’ambassade du Vietnam à Caracas.



Phan Dinh Trac, également chef adjoint permanent du Comité central de direction de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, chef adjoint permanent du Comité central de direction de la réforme judiciaire, a déclaré tenir en haute estime les contributions des amis vénézuéliens en faveur des relations entre les deux pays.



L'œuvre "Le Vietnam au Venezuela", de l'ancien ambassadeur du Venezuela au Vietnam Jorge Rondón Uzcôtegui, de l’ancien deuxième secrétaire de l'ambassade du Venezuela au Vietnam Miguel Angel Bastidas, des auteurs Teresa Ovalles et Maikki Bastidas, a remporté le troisième prix dans la catégorie Radio des 9es Prix Nationaux de l'Information Étrangère.



L'œuvre "Le Vietnam au Venezuela" est un talk-show sur la radio vénézuélienne « Oyeven » que ce groupe d'auteurs a lancé en mars 2023 et maintenu régulièrement depuis.



Le même jour, à Caracas, l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) a ouvert avec l'ambassade du Vietnam une exposition de photos intitulée « Vietnam : le pays, son peuple et le partenariat intégral entre le Vietnam et le Venezuela ».

Exposition de photos organisée par la VNA en collaboration avec l'ambassade du Vietnam au Venezuela. Photo : VNA



L'exposition comprend 34 photos sélectionnées dans les archives photographiques de la VNA et de l'ambassade du Vietnam au Venezuela, présentant des étapes importantes dans le développement de l'amitié traditionnelle et du partenariat intégral entre les deux pays.-VNA