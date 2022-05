Vientiane (VNA) – Le ministre de la Construction, Nguyên Thanh Nghi, a rencontré le 16 mai à Vientiane le ministre lao des Travaux publics et du Transport, Viengsavath Siphandone.

Cette séance de travail a eu lieu dans le cadre de la visite officielle au Laos du président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê.



Le ministre de la Construction, Nguyên Thanh Nghi, rencontre à Vientiane le ministre lao des Travaux publics et du Transport, Viengsavath Siphandone. Photo: ministère vietna mien de la Construction

Les deux parties ont convenu de créer un nouveau mécanisme pour assurer l’efficacité de leur coopération, d’établir un point focal pour résoudre les problèmes importants de la coopération bilatérale, en particulier la rédaction d'un mémorandum de coopération.

Le même jour, Lê Tiên Châu, vice-président et secrétaire général du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a rendu une visite de courtoisie à Sinlavong Khoutphaythoune, président du Comité central du Front d’édification nationale du Laos.

Les deux parties ont convenu de se concentrer sur l'organisation d'activités dans le cadre de l’Année de solidarité et d'amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022, pour fêter le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et le 45e anniversaire de la signature de leur Traité d'amitié et de coopération. -VNA