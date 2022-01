Phnom Penh, 17 janvier (VNA) - L'Ambassade du Vietnam au Cambodge a tenu le 16 janvier une rencontre intitulée "Printemps du pays natal de l'Année du Tigre 2022", avec la participation de fonctionnaires et d'employés de l'Ambassade, des représentants des consulats généraux au Cambodge, et de la communauté des Vietnamiens à ce pays.

S'exprimant lors de l’événement, l'ambassadeur Nguyen Huy Tang a souligné que les deux pays célébreront cette année le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (24 juin 1967 - 24 juin 2022) et l'Année de l'amitié Vietnam-Cambodge et Cambodge-Vietnam.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Les deux parties organiseront conjointement une série d'activités significatives dans tous les domaines pour célébrer ces événements importants, a-t-il dit

L'ambassadeur a suggéré que les cadres de l'ambassade et des agences auprès de l'ambassade saisissent activement les opportunités, surmontent les défis, attachent de l'importance à la promotion et à l'amélioration de l'efficacité de la coopération entre les deux pays dans le secteur économique, créant de nouvelles dynamiques pour les relations des deux pays.

A cette occasion, l'ambassadeur Nguyen Huy Tang a remis des cadeaux à 5 familles d'origine vietnamienne qui ont apporté de nombreuses contributions au travail à la communauté vietnamienne au Cambodge et à la cause révolutionnaire vietnamienne.

De plus, le Fonds de soutien communautaire de l'ambassade, en collaboration avec un certain nombre d'entreprises vietnamiennes en opération au Cambodge, des bailleurs de fonds se sont engagés à déployer le programme de soutien à plus de 3.500 foyers d'origine vietnamienne en difficulté dans 16 provinces et villes pour accueillir chaleureusement et joyeusement le Nouvel An lunaire.

Le président de l'Association Khmer-Vietnam, M. Sim Chy, et des représentants de la communauté d'affaires vietnamienne et des entreprises khmères d’origine vietnamienne au Cambodge, se sont engagés à s'unir et d’appliquer bien les directives et les politiques du Parti et de l'État.

Photo : VNA

Pour célébrer le Têt traditionnel du Tigre, un concours de fabrication du bánh chung - gâteau carré de riz gluant, farci de viande et de haricots s’est déroulé les 15 et 16 janvier au siège de l'Ambassade du Vietnam à Singapour.

Il s'agit de l'une des activités célébrant le Nouvel An lunaire, organisées conjointement par l'Ambassade du Vietnam, le Comité de liaison de la Communauté vietnamienne et l'Association des étudiants vietnamiens à Singapour pour préserver et promouvoir la culture vietnamienne à l’occasion du Têt traditionnel, contribuant à accroître la solidarité de la communauté vietnamienne à l’Etat insulaire. - VNA