Les ports maritimes sont l'un des atouts de la région Sud-Est. Photo: nhadan.vn

Hanoï (VNA) - Avec une position géographique très favorable, le Sud-Est est une région économique clé. Cependant, les limites et les insuffisances de son réseau de transport sont des obstacles majeurs à son développement. Par conséquent, les localités de la région doivent travailler en étroite collaboration pour trouver des solutions à ce problème, afin de favoriser le développement du Sud-Est pour en faire le moteur de la croissance du pays.



Le Sud-Est comprend Ho Chi Minh Ville et les provinces de Tay Ninh, Binh Phuoc, Binh Duong, Dong Nai, Ba Ria - Vung Tau.



Selon la Résolution n° 24-NQ/TW du 7 octobre 2022 du Bureau politique sur le développement socio-économique et l'assurance de la défense et de la sécurité au Sud-Est pour 2030, avec vision à l'horizon 2045, un grand obstacle à la connectivité de cette région concerne les réseaux d'infrastructures, en particulier celles de transport.



A Ho Chi Minh-Ville, plusieurs projets connaissent des retards de mise en œuvre. C’est l’une des raisons pour lesquelles les portes et axes reliant Ho Chi Minh Ville aux localités voisines subissent souvent des embouteillages.



D’autres localités telles que Ba Ria-Vung Tau, Dong Nai et Binh Phuoc, rencontrent aussi des problèmes avec des infrastructures de transport concernant des autoroutes, des voies ferroviaires, des ports maritimes…



Selon des dirigeants de Ho Chi Minh-Ville, une coordination dans le travail de planification des localités et dans la mise en œuvre des projets d’infrastructures au service du développement de la connectivité régionale et interrégionale, est importante.

Pont Sai Gon à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



En effet, le ministère des Transports a de nombreux plans pour développer les infrastructures de transport reliant le Sud-Est aux régions voisines. L'investissement total devrait atteindre plus de 400.000 milliards de dongs.



Au cours de la période 2021 - 2026, l'investissement dans l'achèvement d'importantes autoroutes interrégionales et menant à l'aéroport international de Long Thanh et au port de Cai Mep - Thi Vai, est une priorité.



Le ministre des Transports, Nguyen Van Thang, a insisté sur la nécessité de se concentrer sur un certain nombre de mesures, notamment renouveler la pensée et la vision, promouvoir le dynamisme et la créativité des localités du Sud-Est dans le développement de leurs infrastructures. -VNA