Hanoi (VNA) – Dans le cadre de sa politique en faveur des personnes âgées, le Vietnam a adopté nombre de textes juridiques et de politiques concrètes affirmant leur rôle de premier plan dans la société ainsi que la nécessité d’apporter des soins à l’égard des personnes âgées pour qu’elles ne cessent de contribuer à l’épanouissement de la famille, de l’Etat et de la société.

Les personnes âgées prodiguent soins et attention aux autres, tels ces grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants. Photo: dangcongsan.vn



Parmi ces textes juridiques figurent notamment la Constitution amendée en 2013 énonce dans la clause 3, article 37 que “les personnes âgées doivent être respectées et prises en charge par l’État, la famille et la société pour promouvoir leur rôle dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie”, a relevé la présidente de l’Association vietnamienne des personnes âgées Pham Thi Hai Chuyên.L’alinéa 2, article 59 dispose que “l’État doit créer des opportunités égales pour les citoyens de bénéficier de la protection sociale, développer le système de sécurité sociale et adopter des politiques pour soutenir les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes pauvres et les autres personnes défavorisées”, a-t-elle ajouté.En particulier, la Loi sur les personnes âgées, qui a été adoptée le 23 novembre 2009 et pris effet le 1er juillet 2010, institutionalise les politiques du Vietnam sur les personnes âgées, a-t-elle indiqué.Avec 6 chapitres totalisant 31 articles, cette loi concrétise les engagements pris par le gouvernement vietnamien au titre du Plan Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement et de la Déclaration politique adoptée par la 2e Assemblée mondiale des Nations unies sur le vieillissement en 2002.Cependant, le travail de prise en charge et de valorisation du rôle des personnes âgées est également confronté à de nombreux défis au Vietnam, notamment le vieillissement de la population parmi les plus rapides en Asie. Les politiques publiques doivent répondre aux besoins des seniors et prévoir l’adaptation de la société à un vieillissement de la population.Les projections de population réalisées par l’Office général des statistiques prévoient que, d’ici 2038, le nombre de personnes de plus de 60 ans devrait atteindre 21 millions de personnes, soit 20% de la population vietnamienne. Actuellement, parmi plus de 11,9 millions de personnes âgées, beaucoup sont en situation de précarité.Selon les experts, le Vietnam doit continuer à créer des conditions pour favoriser les opportunités d’emploi, les possibilités de retraite flexible, le développement des compétences, les soins de santé pour tous et mettre fin à la discrimination par l’âge pour répondre au vieillissement de sa population et atteindre les Objectifs de développement durable. – VNA