Le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, lors de la réunion. Photo: ministère du Plan et de l’Investissement

Hanoï (VNA) - Une réunion des rédacteurs de la résolution modifiant et complétant la résolution n° 119/2020/QH14 concernant le pilotage de certains mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de la ville de Da Nang, a eu lieu le 26 février à Hanoï.



Lors de cette réunion organisée par son ministère, le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung a déclaré qu’il s’agissait d’une opportunité pour la plus grande ville du Centre.



Le ministre a souligné que les mécanismes et politiques spécifiques proposés devaient être faisables et efficaces, avant d’encourager Da Nang à rechercher des politiques visant à tirer pleinement parti de ses avantages pour accélérer son développement socio-économique.



"Le ministère du Plan et de l'Investissement accompagnera Da Nang pour élaborer des politiques à soumettre à l'Assemblée nationale lors de sa cinquième session, mais ce qui importe, c’est garantir la qualité, l'efficacité et la faisabilité", a-t-il affirmé.



Le secrétaire du Comité municipal du Parti, Nguyen Van Quang, a déclaré que Da Nang se coordonnait avec le ministère du Plan et de l'Investissement et d'autres ministères pour élaborer des mécanismes et politiques spécifiques pour la ville.-VNA