Hanoi (VNA) – La collection de quatre timbres sur le thème "Thác nuoc Viêt Nam" (Cascades vietnamiennes) a été lancée récemment pour promouvoir l’image du pays et ses paysages pittoresques.

Le ministère de l’Information et de la Communication et la Compagnie générale de la poste du Vietnam ont émis le 15 août une collection de timbres conçue par le peintre Nguyên Duc Lân et d’un format de 43 x 32 mm.La collection représente quatre cascades célèbres sélectionnées parmi les plus belles du pays: Dai Yêm dans la province de Son La (Nord), Mây (Thanh Hoa, Centre), Pongour (Lâm Dông, Hauts Plateaux du Centre) et Suôi Tranh (Kiên Giang, Sud).Dai Yêm (Couvre-sein) est la plus belle cascade sur le plateau de Môc Châu, dans le district du même nom. Elle est associée à la légende d’une histoire d’amour entre un jeune homme et une jeune fille de cette région montagneuse.Une vue à couper le souffleD’une hauteur de 100 m, la cascade est divisée en deux chutes, l’une dispose de neuf étages (qui symbolisent les neuf nuances de l’amour) et l’autre de cinq. Cette dernière se trouve juste sous la première. Pendant la saison des pluies, de forts débits d’eau composent neuf étages de la cascade, créant une vue à couper le souffle. Elle a longtemps été une destination inoubliable pour les visiteurs du plateau de Môc Châu.

Collection de timbres présentant la beauté de quatre cascades célèbres du Vietnam. Photo : BCVT

Pendant ce temps, la cascade Mây (Nuages) offre des paysages immaculés aux eaux cristallines. Située dans la commune de Thach Lâm, district de Thach Thành, cette chute d’eau, d’une hauteur de 100 m, s’étend sur 400 m de longueur. Elle fait partie du système montagneux karstique au nord de la cordillère Truong Son.Une dizaine de chutes d’eau naturellement formées en gradins se succèdent pour le plus grand plaisir des yeux. Cette cascade est particulièrement belle de juillet à décembre.Un des chefs-d’œuvre de la natureLa cascade Pongour se trouve dans la commune de Tân Hôi, district de Duc Trong, à environ 50 km au sud de la ville de Dà Lat. Elle est l’un des chefs-d’œuvre de la nature. Selon la langue locale, Pongour signifie "corne de rhinocéros". Enfouie dans la jungle, cette chute d’eau est encore appelée la "cascade à sept étages" car son eau coule de sept couches de roche.Pendant la saison des pluies, elle devient plus intense avec des eaux puissantes qui descendent sur les sols en pierre et créent une impressionnante quantité de mousse blanche, le bruit de la cascade résonne dans tout le ciel. De loin, on croirait à de la soie tissée par la nature.Grâce à sa beauté intacte, Pongour est l’une des cascades les plus majestueuses et les plus préservées des hauts plateaux du Centre. Et elle est devenue l’un des lieux incontournables de Dà Lat.Suôi Tranh dans la commune de Duong To de la ville insulaire de Phu Quôc provient de petits ruisseaux de la montagne Hàm Ninh. Cette cascade de 4 m est entourée d’une forêt tropicale luxuriante, de grottes naturelles et de bassins rocheux. Son eau claire coule à travers les rochers et les falaises pour former un paysage magnifique dans la forêt.La Compagnie générale de la poste du Vietnam a également conçu quatre blocs d’affranchissement pour marquer la première date de sortie de la collection dans le but de diversifier ses produits pour les clients et les philatélistes.La nouvelle série de timbres "Cascades vietnamiennes" est distribuée sur le réseau postal du 15 août 2022 au 30 juin 2024. – CVN/VNA