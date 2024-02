Photo: The Sun



Hanoï (VNA) - La Chambre de commerce et d'industrie vietnamienne (VCCI) a informé qu'elle venait d'accueillir une délégation d'investisseurs de 14 institutions financières de six pays conduite par Maybank Investment Banking Group (MIBG).



Les deux parties ont discuté des potentiels d'investissement sur le marché vietnamien, en particulier de l'environnement financier et commercial des petites et moyennes entreprises (PME) et des startups, où Maybank et d'autres fonds d'investissement ont de nombreux atouts.



Maybank Investment Banking Group (MIBG) est le plus grand groupe financier et bancaire de Malaisie et le quatrième de l'ASEAN, avec un actif total de plus de 200 milliards de dollars.



Le vice-président de VCCI, Nguyen Quang Vinh, a déclaré que VCCI soutiendrait les investisseurs en leur fournissant des informations sur le marché vietnamien pour promouvoir des affaires efficaces.



Selon lui, grâce à une population de 100 millions de personnes, une main-d'œuvre jeune et abondante, un environnement socio-politique stable et d'importantes politiques d'attraction des investissements, le Vietnam a accueilli nombre d'entreprises et investisseurs ces dernières années. En outre, le Vietnam dispose d'atouts en matière d'infrastructures, de ressources humaines et de stratégies du gouvernement dans de nouveaux domaines tels que les technologies, les semi-conducteurs, l'économie verte, les énergies propres et l'entrepreneuriat, qui seront une base importante pour une collaboration fructueuse entre les deux parties.-VNA