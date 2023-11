Hanoi (VNA) - Le nombre de scientifiques vietnamiens figurant sur la liste des 100.000 scientifiques les plus influents au monde en 2023 a fortement augmenté en nombre et en rang.

Le nombre de scientifiques vietnamiens figurant sur la liste des 100.000 scientifiques les plus influents au monde en 2023 a fortement augmenté en nombre et en rang. Photo : VnExpress

Le classement a été publié par la maison d'édition Elsevier, propriétaire de la base de données Scopus, et sélectionné par un groupe de scientifiques dirigé par le professeur John PA Ioannidis et ses collègues de l'Université de Stanford aux États-Unis, et ce en s'appuyant sur la base de données Scopus.



La liste des 100.000 meilleurs a été sélectionnée parmi 210.000 des scientifiques les plus influents au monde en termes d'articles scientifiques les plus cités. - VNA



Selon le classement, parmi la liste des 100.000 scientifiques les plus influents, 64 travaillent dans des universités vietnamiennes, dont 47 sont vietnamiens.- VNA

source