Une séance de vente en direct de produits agricoles de Thanh Hoá (Centre) sur TikTok.

Photo : KN/CVN

Hanoï (VNA) - Les agriculteurs produisent et les tiktokers réalisent des livestreams (diffusions en direct sur TikTok) pour la promotion des produits agricoles. Leur poignée de main permet de vendre des produits OCOP (One Commune, One Product - À chaque commune son produit) "aussi chers que des petits pains chauds" sur le marché en ligne, qui représente le deuxième plus gros chiffre d'affaires au Vietnam.



Nguyên Thi Tuong Thao, née en 1990, est diplômée en chimie et en économie. Il y a environ un an, elle est revenue dans sa province natale de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre) avec le rêve de démarrer une entreprise de vente de produits agricoles.



Elle a créé une chaîne TikTok baptisée "Món lạ vườn nhà" (Spécialités de mon jardin potager) et a pris en charge, à elle seule, toutes les démarches pour créer des clips au service de la vente de produits agricoles qui sont publiés sur sa chaîne.



Les courtes vidéos de Thao présentant des produits agricoles locaux comme les citrons verts et les poivrons Sweet Palermo ont attiré des millions de vues. Et elle a réussi près de 1.000 transactions en seulement 15 minutes lors de la première session de diffusion en direct.



Plus tard, Thao s'est associée à une coopérative pour développer son activité : les agriculteurs sont chargés de fabriquer des produits, tandis qu'elle est responsable de leur promotion et de leur vente en direct sur TikTok. Le commerce sur les réseaux sociaux a permis d'augmenter les revenus de la coopérative de plusieurs milliards de dôngs chaque mois.



Une tendance croissante parmi les jeunes



De son côté, la tiktokeuse Nông Câm Quynh, originaire de la province montagneuse de Tuyên Quang (Nord), gère également quatre chaînes TikTok qui vendent des produits agricoles spéciaux venant de son pays natal, notamment du manioc, des pousses de bambou, des abricots, des haricots noirs et des saucisses. Parfois, elle a vendu jusqu'à 100 tonnes de poire de terre (Smallanthus sonchifolius) et 3 tonnes d’abricots en un mois.



Quynh est désormais propriétaire de quatre chaînes TikTok, dont deux bien connues : "Nông sản Tuyên Quang" (Produits agricoles de Tuyên Quang) et "Nông sản của Quỳnh" (Produits agricoles de Quynh).



La réalisation de courtes vidéos faisant la promotion des produits agricoles pour les livestreams sur la plateforme TikTok est devenue une tendance croissante parmi les jeunes d'aujourd’hui qui, par le fait, ont créé une nouvelle forme de commerce électronique au Vietnam.



Une grande quantité de marchandises vendues



Plus récemment, sur le marché OCOP 4.0, de nombreux tiktokers célèbres tels que Tho Nông san, Thao Nguyên Farmer (agriculteur Thao Nguyên), Kiêu Chinh Trà, Toàn in Thái Nguyên (Toàn à Thái Nguyên), Farm Produce of the Northwestern Region (Produits agricoles de la région du Nord-Ouest)… ont accompagné des agriculteurs en organisant des diffusions en direct pour promouvoir la vente de produits OCOP (Une commune, un produit).



En une seule matinée, 32 sessions en ont été organisées, attirant 552.000 téléspectateurs et générant un chiffre d'affaires de 340 millions de dôngs.



Début août, les créateurs de contenu sur la plateforme TikTok ont contribué à diffuser des informations sur les produits OCOP de la province de Lâm Dông auprès des consommateurs dans tout le pays. Les diffusions en direct ont attiré 20 millions de vues, avec plus de 535.000 clics.



Lors d'un livestream sur TikTok fin juin, après quatre heures de diffusion, ont été vendues 50 tonnes de litchis ainsi qu'une grande quantité de viande de buffle séché (spécialité de la haute région), de nouilles Chu et de marchandises OCOP de la province de Bac Giang.



Des cours gratuits d'initiation au live streaming



Depuis près d'un an, la tiktokeuse Trân Phuong Dung de Hô Chi Minh-Ville, spécialisée dans la promotion et la vente de produits agricoles, se rend dans de nombreuses villes et provinces pour apprendre aux agriculteurs à diffuser en direct des ventes de leurs produits sur la plateforme TikTok.



"Nous voulons amener les agriculteurs à diffuser en direct, afin qu'ils puissent parler du processus de création de leurs produits, pour que les téléspectateurs comprennent mieux la terre, les gens et la culture locaux", a déclaré Dung. Selon elle, il s’agit d’une méthode de vente qu’elle a expérimentée et qu’elle partage désormais avec les agriculteurs d’autres régions.



"Les agriculteurs sont tous avides d’apprendre. Ils étudient toute la journée jusqu'à 17h00 et parfois plus. Même s'ils ne sont pas doués en informatique, ils sont toujours désireux d'apprendre en posant des questions jusqu'à ce qu’ils comprennent cette nouvelle façon de vendre", a-t-elle raconté.



Après chaque cours de formation sur le livestreaming, Dung met en place un groupe de discussion pour que les agriculteurs puissent se contacter et échanger facilement des informations.



Selon cette formatrice, la vente sur les plateformes numériques constitue un terrain fertile : "Le Vietnam regorge de nombreux spécialités et produits agricoles de très bonne qualité, ainsi que de produits OCOP reconnus et célèbres, mais qui ne sont pas encore largement promus". C'est pourquoi des cours gratuits de diffusion en direct donnés par Dung aideront les agriculteurs à promouvoir et à vendre leurs produits sur le marché en ligne.



Un partenaire stratégique



TikTok, en tant que partenaire stratégique du Programme cible national sur l'édification de la Nouvelle ruralité pour la période 2021-2025, a lancé des initiatives visant à promouvoir le commerce rural, créant ainsi une dynamique de restructuration agricole.



Dans le cadre de ce projet, TikTok vise à améliorer les moyens de subsistance de 20.000 agriculteurs locaux, producteurs de villages artisanaux et petites entreprises répartis dans les 63 villes et provinces du pays, tout en contribuant à préserver leur culture traditionnelle et à promouvoir leur tourisme.



Selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Lê Minh Hoan, les agriculteurs doivent avoir un meilleur accès au marché intérieur via les canaux de commerce électronique et les plateformes en ligne. Il a salué la province de Bac Giang pour avoir réussi à connecter les agriculteurs au marché, attirant des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux de différentes régions pour promouvoir l'écoulement de ses litchis.



Le ministre a déclaré qu'il s'agissait de "ponts" permettant aux agriculteurs de se moderniser, afin d’exploiter de nouvelles méthodes commerciales et d'ouvrir désormais le marché de manière proactive et audacieuse.-CVN/VNA