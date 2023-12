Prix VinFuture 2023 : le président salue la noble mission des scientifiques

La cérémonie de remise du Prix VinFuture 2023 a eu lieu le 20 décembre à Hanoï, en présence du président Vo Van Thuong, qui a souligné la mission importante des scientifiques dans la recherche de solutions mondiales pour un développement nouveau, durable et humain, en cette conjoncture mondiale marquée par des évolutions rapides et de nombreux risques et défis.