Ho Chi Minh-Ville, 3 décembre (VNA) - Malgré la 4e vague d'épidémie, du début de l'année au 20 novembre, le total des investissements étrangers à Ho Chi Minh-Ville n'a diminué que de 10% par rapport à la même période de l'année dernière, atteignant 3,43 milliards d’USD.

Photo d'illustration : VNA

C'est ce qui ressort du Rapport sur la situation socio-économique de novembre et des 11 premiers mois de 2021, qui vient d'être rendu public par le Département municipal des statistiques.De manière générale, la ville a contrôlé l'épidémie et rouvert les activités de production et d'affaires sous le slogan "La sécurité d'abord".Depuis le déconfinement, les travailleurs ont tendance à retourner en ville pour trouver du travail, les entreprises appliquent activement les mesures 5K (masque, désinfection, distanciation, pas de rassemblement et déclaration de l’état de santé) pour rétablir progressivement la production. L'économie municipale a ainsi enregistré des signes positifs.Le capital total de 3,43 milliards d'USD inclue le capital nouvellement enregistré et supplémentaire et le capital d'apport et achat d'actions d'investisseurs étrangers.Concernant les principaux pays investisseurs, Singapour est en tête avec 89 projets cumulant 224 millions d’USD (représentant 38,5% du total).Viennent ensuite la Corée du Sud avec 73 projets totalisant 124,3 millions d’USD; les Pays-Bas, 18 projets et 87,4 millions d’USD et le Japon, 50 projets et 69,2 millions d’USD.La pandémie a eu un impact négatif sur les recettes budgétaires de l'État dans la ville, mais le solde budgétaire total au cours des 11 premiers mois de 2021 est estimé à 8,6%. En excluant les revenus du fonds de réserve financière, les revenus budgétaires totaux de la mégapole du Sud devraient augmenter de 6,2 % en un an.L'indice de production industrielle (IPI) en novembre 2021 de la ville devrait augmenter de 13,3% par rapport au mois précédent.- CPV/VNA