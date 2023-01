Plus de 1.000 bénévoles ont participé au programme « Dimanche rouge 2023» à Thanh Hoa. Photo: VNA

Thanh Hoa (VNA) – Plus de 1.000 fonctionnaires, employés, soldats et étudiants dans la province de Thanh Hoa (Centre) ont participé dimanche 25 décembre à la 15e édition du programme de don de sang "Dimanche rouge".



Cet événement a été organisé à l’Université de la culture, des sports et du tourisme de Thanh Hoa par le journal Tiên Phong et la section de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (UJCH) de Thanh Hoa.



La 15e édition est prévue de se dérouler dans 40 villes et provinces du pays entre novembre 2022 et février 2023, et de collecter 45.000 à 50.000 unités de sang pour les traitements d’urgence et médicaux à la fin de l’année 2022 et au Têt (Nouvel An lunaire) 2023.



Ces dernières années, la section de l’UJCH de Thanh Hoa s’était coordonnée avec le journal Tiên Phong pour organiser avec succès 12 programmes "Dimanche rouge". –VNA