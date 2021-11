Kiên Giang (VNA) – Après une longue fermeture due à la pandémie de Covid-19, la ville de Phu Quôc a accueilli le 20 novembre ses premiers touristes étrangers munis de passeport vaccinal. 204 touristes sont ainsi arrivés en provenance de République de Corée.

Les touristes commencent à revenir à Phu Quôc. Photo: nld.com.vn

Partis de l’aéroport d’Incheon, les touristes ont été accueillis à l’aéroport de Phu Quôc d’où ils ont immédiatement été conduits au Phu Quôc United Center, qui a été sélectionné par le Time magazine comme étant l’un des meilleurs sites d’hébergement de l’île. Dans cette bulle touristique moderne et pourvue de tous les conforts et de tous les loisirs auxquels ils aspirent, les 204 Sud-Coréens passeront quatre jours et trois nuits…

A cette réouverture au tourisme international, la province de Kiên Giang en général et la ville de Phu Quôc en particulier se sont préparées depuis des mois. Tous les insulaires de 18 ans et plus ont été complètement vaccinés et c’est actuellement le tour des 12-17 ans. L’île s’est vu équiper de 3 machines de test PCR, et elle est désormais capable d’accueillir 1.500 patients, voire 2000 patients au cas où l’épidémie s’aggraverait, indique Huynh Quang Hung, président du comité populaire de Phu Quôc.

«Notre plus grande responsabilité est de garantir la sécurité des habitants et des touristes. En plus de la population locale, tous ceux qui viennent travailler à Phu Quôc ont été vaccinés», assure-t-il.

Les autorités locales ont sélectionné les entreprises les plus à même de servir la clientèle internationale. Les deux géants Vingroup et Sungroup ont été choisis pour accueillir les premiers touristes étrangers, fait savoir Doàn Van Viêt, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme.

«La province de Kiên Giang et la ville de Phu Quôc se sont montrées particulièrement responsables et professionnelles dans leur préparation, ce qui confirme la pertinence de notre décision de choisir Phu Quôc comme un lieu d’accueil expérimental de touristes étrangers dans le contexte pandémique», commente-t-il.

Selon les nouvelles règlementations de Phu Quôc, seuls certains complexes touristiques sont habilités à recevoir des touristes munis de passeport vaccinal et venus en vols charters. Après le premier jour, s’ils sont testés négatifs au SARS-CoV-2, ils pourront visiter d’autres sites. Phu Quôc espère accueillir, d’ici fin mars 2022, 5.000 touristes sud-coréens et un nombre important d’Européens venus en vols charters. – VOV/VNA