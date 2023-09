Secrétaire du Comité provincial du Parti de Ben Tre, Le Duc Tho. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a présidé le 8 septembre à Hanoï une réunion du Bureau politique et du Secrétariat sur l’application de mesures disciplinaires à l’encontre de Le Duc Tho, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti de Ben Tre, et de Pham Gia Luat, ancien membre du Comité provincial du Parti, ancien directeur du Service provincial du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de Ha Nam.Après avoir étudié des propositions de la Commission de contrôle du Comité central du Parti, le Bureau politique et le Secrétariat ont constaté que Le Duc Tho avait gravement violé les règlements du Parti et les lois de l'État, expliqué l'origine et les fluctuations des actifs de manière malhonnête et non conforme à la réglementation. Les violations commises par Le Duc Tho avaient été systématiques et avaient duré de nombreuses années, entraînant des conséquences très graves, notamment une mauvaise opinion publique, de la frustration, affectant la réputation du Parti et sa réputation personnelle.De son côté, Pham Gia Luat, lorsqu’il était membre du Comité provincial du Parti, directeur du Service provincial du Travail, des Invalides et des Afffaires sociales de Ha Nam, s'était dégradé en termes d'idéologie politique, d'éthique et de mode de vie, avait violé les règlements du Parti et les lois de l'État concernant la mise en œuvre de projets d'investissement, la gestion, l'utilisation des moyens financiers, l'exploitation et la consommation des ressources minérales. Les violations commises par Pham Gia Luat avaient entraîné des conséquences très graves, d'énormes pertes pour le budget de l'État et de nombreux responsables et membres du Parti avaient été sanctionnés...Le Bureau politique a décidé d’accepter la proposition du Comité central du Parti d’appliquer des mesures disciplinaires à l’encontre de Le Duc Tho.Le Secrétariat a décidé d'exclure Pham Gia Luat du Parti.-VNA