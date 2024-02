Hanoï (VNA) - Le ministère de la Défense a organisé le 5 février un programme de connexion en ligne avec les forces vietnamiennes participant aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, à l'occasion du Nouvel An lunaire 2024.



Ce programme, placé sur le thème "Parcours pour la paix", a été mené au Centre de la radio et de la télévision de l’Armée à Hanoï, à l’Hôpital militaire 175 à Hô Chi Minh-Ville, à la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA), à la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS), la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) et au siège des Nations Unies à New York (Etats-Unis).



Les Casques bleus vietnamiens participant à la Mission des Nations unies au Soudan du Sud ( MINUSS ). Photo: VNA

Le programme visait à encourager les forces vietnamiennes participant aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies à poursuivre leurs efforts afin d’accomplir toutes les tâches assignées.



Des activités d’échanges entre les Casques bleus vietnamiens et les responsables du ministère de la Défense et leurs familles ont eu lieu dans ce cadre.



Le docteur Nguyên Ha Ngoc, directeur de l'hôpital de campagne de niveau 2 n°5 au Soudan du Sud,, a déclaré que cette année, 100% du personnel de l'hôpital y célébreraient le Têt.



A Abiyé, Nyinkwany Aguer Bol, ministre de l'Éducation de cette région, a déclaré apprécier les contributions et les soutiens des Casques bleus vietnamiens dans la construction d’écoles et de bibliothèques, ainsi que des problèmes liés à la santé en faveur de la population locale.

Le général de corps d’armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre vietnamien de la Défense (milieu), lors du programme. Photo: VNA



De son côté, le général de corps d’armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre vietnamien de la Défense, s’est déclaré très touché par les images et les histoires des officiers et soldats vietnamiens participant aux missions des Nations Unies et très fiers des Casques bleus issus de l'Armée populaire vietnamienne et de la Police populaire vietnamienne.



Formulant ses meilleurs vœux du Nouvel An lunaire du Dragon 2024, le général de corps d’armée Hoang Xuân Chiên les a exhortés à bien accomplir leurs tâches en assurant la sécurité des personnes.



Ces 10 dernières années, le Vietnam a envoyé près de 800 officiers et soldats pour rejoindre les forces de maintien de la paix dans des missions et au siège des Nations Unies. -VNA