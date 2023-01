Des officiers et soldats de l'hôpital de campagne de niveau 2 n° 3 participe à la formation. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 13e Congrès du Parti communiste du Vietnam (PCV) a déterminé le rôle pionnier de la diplomatie dans l'établissement et la préservation d'un environnement de paix, de stabilité, ainsi que dans la mobilisation des ressources externes au service du développement national et du rehaussement de la position et du prestige du pays sur la scène internationale, et la construction d'une diplomatie globale et moderne avec trois piliers que sont les affaires extérieures du Parti, la diplomatie de l'État et la diplomatie populaire.

Grâce aux résultats de ses activités au fil des ans, les forces de maintien de la paix des Nations Unies au Vietnam ont apporté des contributions très importantes et soutenu efficacement la diplomatie entre les peuples.

Depuis 2014, l'armée populaire du Vietnam a participé activement aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, apportant une contribution importante à la mise en œuvre de la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures.

Selon Nguyen Phuong Nga, présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, ancienne représentante en chef de la mission du Vietnam auprès de l'ONU, la participation de l'Armée populaire du Vietnam aux activités de maintien de la paix de l'ONU a apporté aux amis internationaux une belle image sur le Vietnam.

Au cours des huit dernières années, le Vietnam a augmenté l'envoi de forces pour participer aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, maintenant la présence d'un hôpital de campagne de niveau 2 à la Mission de maintien de la paix des Nations Unies au Sud-Vietnam-Soudan depuis 2018.

En particulier, le nombre de Casques bleus vietnamiennes participant aux opérations de maintien de la paix de l'ONU est toujours dans le groupe supérieur au niveau demandé par l'ONU.

Les forces de maintien de la paix du Vietnam contribuent activement à la diplomatie entre les peuples. Photo: VNA

Les résultats des opérations de maintien de la paix de l'ONU que le Vietnam a menées ces dernières années sont des preuves éclatantes et convaincantes, permettant à la diplomatie entre les peuples de présenter aux amis internationaux l'image d'un Vietnam, membre responsable de la communauté internationale et désireux de s'unir pour résoudre les problèmes auxquels est confrontée la communauté internationale.

La participation du Vietnam aux activités de maintien de la paix de l'ONU contribue également à renforcer l'amitié entre les nations. Le pays a apporté une nouvelle approche. C'est-à-dire que les forces de maintien de la paix accomplissent non seulement les tâches convenues et engagées envers les Nations Unies et le pays hôte, mais aussi s'attachent aux communautés du pays hôte.

Des informations et photos sur les médecins militaires vietnamiens s'occupant avec dévouement des malades, cultivant des légumes verts et distribuant des masques pour prévenir et contrôler l'épidémie de COVID-19, ... contribuent non seulement à aider les amis internationaux à mieux comprendre et à accorder de bons sentiments au Vietnam, mais aussi à renforcer le rôle des Casques bleus vietnamiens en tant qu'ambassadeurs de paix et d'amitié. -VNA