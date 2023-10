Un stand présentant des technologies de transformation numérique. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La Semaine de la transformation numérique de Hô Chi Minh-Ville 2023, placée sous le thème "Exploiter les données numériques pour une transformation numérique réussie", a été inaugurée mardi 17 octobre. Cet événement fait écho à la Journée nationale de la transformation numérique 2023.Dans le cadre de cette Semaine, une série d'activités sont prévues telles que des événements célébrant la Journée nationale de la transformation numérique dans les domaines de l'édition, de l'impression et de la distribution ; des séminaires sur les technologies, l'administration des entreprises intelligentes, les maisons intelligentes et la mobilité intelligente, les technologies et l'avenir du travail, la technologie numérique dans l'éducation et le divertissement, etc.Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Duong Anh Duc, s'est déclaré convaincu que ces activités contribueraient à encourager le milieu des affaires et, plus largement, la population de Hô Chi Minh-Ville, à accélérer le processus de transformation numérique.Selon Pham Tien Dung, vice-gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, la Semaine de la transformation numérique de la mégapole du Sud est un forum où les gestionnaires et les experts peuvent échanger des expériences pour le développement de la connectivité et de l'exploitation des données, en vue de développer les services de paiement sans numéraire. Ainsi, une gamme de services et de commodités sûres et variées sera fournie aux habitants et aux entreprises de la ville, et du pays en général, a-t-il ajouté. -VNA