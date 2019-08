Thua Thien-Hue, 5 aout (VNA) - La réunion des hauts officiels de l’Agriculture et des Forêts de l’ASEAN s’est ouvertele 5 août, dans la ville de Hue, province centrale de Thua Thien - Hue.

Après la réunion des hauts fonctionnaires de l'ASEAN, il y aura les conférences de l’ASEAN + 3 (Chine, République de Corée et Japon); et celles de l'ASEAN et Russie.

Lors de ces réunions, les délégués vont examiner les activités de coopération de l'ASEAN dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche, par le biais de stratégies et de politiques de coopération régionale et approuver des plans d’activités des groupes de travail.

Lors de la séance d'ouverture, la conférence s'est concentrée sur la discussion et la proposition de contenus prioritaires dans le secteur agricole, tels que: Améliorer les activités de gestion des échanges commerciaux frontaliers, promouvoir le mécanisme de guichet unique de l'ASEAN et la quarantaine dans les zone frontalière; harmoniser les normes communes et les normes techniques sur la qualité des produits, la sécurité alimentaire afin de faciliter les échanges de produits agricoles dans la région; assurer la sécurité alimentaire, la sécurité nutritionnelle et la sécurité alimentaire; Coopérer au niveau régional en matière de contrôle des épidémies chez les plantes et les animaux ...



La conférence a également permis de discuter, de construire, d'établir et de renforcer les activités d'échange d'informations, les forums sur les politiques et de partager des expériences sur des modèles de développement de l'agriculture et de la résilience au changement climatique, l’intégration économique internationale.



En outre, la conférence va également examiner et évaluer les activités de coopération de l’ASEAN dans les domaines de l’agriculture et de la foresterie depuis la 40e Conférence ministérielle de l’Agriculture et des Forêts de l’ASEAN.

La réunion des hauts fonctionnaires de l'agriculture et de la foresterie de l'ASEAN devrait s'achever le 9 août 2019.- VNA