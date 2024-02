Le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Améliorer la résilience et l'autonomie de l'économie, créer les conditions nécessaires à la construction d'une économie indépendante et autonome associée à une intégration internationale proactive, active, profonde et efficace, revêtent des significations particulièrement importantes pour le Vietnam dans la nouvelle situation.



C’est ce qu’a déclaré le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) concernant l’économie nationale en 2024.



Selon lui, la taille économique du Vietnam demeure assez modeste, sa capacité de s'adapter et à résister aux chocs extérieurs est encore limitée, et l’économie nationale est facilement affectée par les fluctuations. Par conséquent, il faut améliorer la résilience et l'autonomie de l'économie. Il s’agit d’une orientation et d’une préconisation cohérentes, clairement définies dans les résolutions, stratégies et plans de développement socio-économique proposés par le Parti et l’État.



Dans le contexte d'une situation mondiale et nationale qui devrait continuer à connaître des évolutions compliquées et imprévisibles, pour atteindre les objectifs de développement socio-économique fixés, il est nécessaire de se concentrer sur la promotion et la mise en œuvre plus rapide des groupes de tâches et solutions clés en 2024, a-t-il estimé.



Le ministre a insisté sur la nécessité d’améliorer les institutions et l'application de la loi, en créant les conditions de mobilisation et d'utilisation efficaces de toutes les ressources pour le développement, de créer des changements clairs dans la mise en œuvre de percées stratégiques concernant les institutions, les ressources humaines et les systèmes d'infrastructure...



Pour les entreprises, Nguyen Chi Dung les a appelées à maintenir l'esprit d'innovation, d'autonomie et de résilience, de profiter de la moindre opportunité et d'avoir des plans pour s'adapter aux changements, de promouvoir l'économie verte et l'économie circulaire, ainsi que la transformation numérique et l'application des sciences et des technologies pour améliorer la productivité, la qualité, l'efficacité et la compétitivité...



Il leur a également suggéré de renforcer les liens et la coopération, d’accorder une plus grande attention à la formation pour améliorer la qualité des ressources humaines, et de restructurer le travail pour s'adapter et anticiper les nouvelles tendances du marché...-VNA