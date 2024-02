Jakarta, 21 février (VNA) – L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Union européenne (UE) ont convenu de coopérer pour renforcer le système de résilience sanitaire de l'Indonésie afin d'aider le pays à faire face aux futures vagues de pandémie de COVID-19.

Photo d'illustration : Internet

Dans un communiqué de presse publié le 20 février, N. Paranietharan, représentant de l'OMS pour l'Indonésie, a informé que la collaboration se concentrerait sur le renforcement de la résilience du système de santé et l'augmentation de l'accès aux services de santé essentiels.Selon Paranietharan, de nombreuses leçons ont été tirées de la crise du COVID-19. Cependant, aucune leçon n’est plus importante que la nécessité de solidarité entre les pays et les partenaires pour protéger la santé, le bien-être et renforcer la préparation et la capacité d’intervention en cas d’urgence.L'UE a soutenu le financement de huit pays de l'ASEAN, dont l'Indonésie, pour répondre à la crise du COVID-19 par le biais du programme de réponse et de préparation à la pandémie en Asie du Sud-Est, qui est en cours depuis trois ans, a-t-il déclaré.Paranietharan a ajouté que l'initiative vise à soutenir les efforts de l'OMS et du ministère indonésien de la Santé pour renforcer la résilience du système de santé et réduire les perturbations des services de santé essentiels dans le quatrième pays le plus peuplé du monde en se concentrant sur les groupes vulnérables et marginalisés.En plus de soutenir le renforcement du système de santé, l'initiative joue un rôle important dans la mise en place de mécanismes inter-acteurs, tels que des études intra-action, qui rassemblent un certain nombre de ministères clés, d'établissements universitaires et d'organisations de la société civile, pour renforcer le système de santé. Stratégie indonésienne de préparation et de réponse à une pandémie.Selon lui, la collaboration s'adaptera également aux meilleures pratiques internationales et favorisera une action conjointe en matière de santé entre les gouvernements et la société. L'initiative contribuera également à établir un système de gestion des informations de laboratoire et à garantir que plus de 1.000 laboratoires en Indonésie soient équipés pour effectuer des tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) et le séquençage du génome, qui restent une priorité importante.L'initiative permettra à plus de 900 agents de santé à travers l'Indonésie de maintenir l'accès à des services de santé essentiels de qualité dans les hôpitaux et les centres de santé communautaires, notamment la gestion des cas de COVID-19, la santé maternelle et infantile, la vaccination, la télémédecine, la surveillance de la santé environnementale et les services de santé d'urgence.L'ambassadeur de l'UE en Indonésie, Denis Chaibi, a déclaré que le financement de l'Union européenne reflète son engagement à renforcer la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies et à fournir des résultats concrets sur le terrain. L'ambassadeur a déclaré que le partenariat pluriannuel entre l'OMS et l'UE est conforme au programme de transformation de la santé de l'Indonésie, qui a été lancé en 2022 pour apporter des bénéfices à long terme, car il cherche à aider à se préparer et à prévenir les crises sanitaires telles que celle du COVID-19, grippe et autres maladies respiratoires.L'OMS s'est également engagée à aider le gouvernement indonésien à renforcer le réseau national de laboratoires, à améliorer la surveillance et à intensifier la coordination intersectorielle.Cet effort complétera également les services de santé primaires, contribuera à lutter contre les maladies non transmissibles et à contrôler la résistance aux antimicrobiens, en plus de relever les défis intersectoriels tels que le changement climatique, l'égalité des sexes, les droits de l'homme et l'inclusion du handicap. - VNA