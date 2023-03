Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L'indice des prix à la consommation (IPC) de Hô Chi Minh-Ville au premier trimestre a augmenté de 4,5% par rapport à la même période de l'an dernier, a annoncé le 30 mars l'Office municipal des statistiques.

Parmi les 11 groupes de marchandises référencés, neuf ont enregistré une hausse des prix, la plus forte concernant le groupe "Éducation", de 15,28%.

En revanche, les deux autres groupes des "Postes et télécommunications" et des "Transports" et ont connu une baisse des prix respective de 0,31% et 1,27%.

Rien qu'en mars, l'IPC de la ville a connu une légère hausse de 0,04% par rapport au mois précédent. Le prix de l'or en mars a reculé de 0,83% par rapport au mois dernier, de 0,4% par rapport à décembre 2022 et de 1,7% en glissement annuel. Le cours du dollar américain a enregistré une hausse de 0,54% sur un mois. -VNA