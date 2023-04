Le ministre indonésien de la Coordination des affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Pandjaitan. Photo : VNA

Jakarta, 11 avril (VNA) - Le ministre indonésien de la Coordination des affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Pandjaitan, a déclaré le 10 avril que l'Indonésie proposera un accord de libre-échange (ALE) pour certains minerais expédiés aux États-Unis afin que les entreprises de la chaîne d'approvisionnement des batteries de véhicules électriques (VE) opérant dans le pays peuvent bénéficier des crédits d'impôt américains.Les États-Unis ont publié de nouvelles directives concernant les crédits d'impôt pour les véhicules électriques en vertu de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA), exigeant qu'une certaine valeur de composants de batterie soit produite ou assemblée en Amérique du Nord ou chez un partenaire de libre-échange.L'Indonésie n'a pas d'accord de libre-échange avec les États-Unis, mais ses produits en nickel sont devenus de plus en plus importants dans la chaîne d'approvisionnement.Le pays d'Asie du Sud-Est a tenté de tirer parti de ses réserves de nickel, les plus importantes au monde, pour attirer les investissements des fabricants de batteries et de véhicules électriques, notamment des sociétés américaines telles que Tesla et Ford.Le ministre a déclaré lors d'une conférence de presse que Jakarta proposera un accord de libre-échange (ALE) limité avec Washington.- VNA