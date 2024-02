Il est nécessaire de gérer le secteur pharmaceutique en fonction du marché, assurant la transparence, la sécurité en matière de qualité et avec les prix les plus raisonnables, a déclaré le 19 février le vice-Premier ministre Tran Hong Ha lors d'une réunion sur le rapport du projet de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur les produits pharmaceutiques.