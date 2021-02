Hanoi (VNA) - Des célébrations du Nouvel An lunaire (Têt) ont été organisées dans le monde entier pour aider les Vietnamiens vivant à l’étranger à profiter d’un festival du Nouvel An traditionnel chaleureux et convivial.

Une représentation de chant à l’ambassade du Vietnam en Chine pour célébrer le Têt du Buffle. Photo: VNA

Samedi soir 6 février, l’ambassade du Vietnam en Chine a organisé une rencontre pour célébrer le Têt pour le personnel de l’ambassade et les représentants vietnamiens et les familles vietnamiennes à Pékin.



Le chargé d’Affaires Pham Thanh Binh a informé les participants des réalisations politiques et socio-économiques du Vietnam au cours de l’année écoulée, souhaitant que la communauté vietnamienne en Chine continue de se soutenir mutuellement et de contribuer davantage au pays natal.



Le même jour, l’Association des Vietnamiens à Vientiane, au Laos, a organisé un programme offrant aux participants la possibilité de confectionner un gâteau de riz gluant (banh chung), un des plats indispensables des célébrations du Têt.



À l’issue du programme, 300 banh chung ont été présentés à des familles vivant dans des conditions difficiles dans la capitale lao.



Des célébrations chaleureuses du Têt du Buffle ont également eu lieu dans d’autres États membres de l’ASEAN tels que le Cambodge, l’Indonésie et Singapour, ainsi qu’au Canada et en Tanzanie. – VNA



