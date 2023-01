Un spectacle musical lors de la fête printanière aux Pays-Bas. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Près de 500 Vietnamiens aux Pays-Bas et ceux évacués d'Ukraine se sont réunis le 15 janvier à l'ambassade du Vietnam aux Pays-Bas pour célébrer le Nouvel An lunaire, la plus grande fête traditionnelle des Vietnamiens.S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas, Pham Viet Anh, a souligné que la célébration était organisée après une interruption de deux ans due à la pandémie du COVID-19.Il a brièvement informé des réalisations du développement socio-économique du Vietnam en 2022, soulignant que malgré les difficultés mondiales, le Vietnam a enregistré une croissance du PIB de plus de 8%. Il a ajouté que les communautés vietnamiennes à travers le monde et aux Pays-Bas ont largement contribué au développement national.Les participants à l'événement ont apprécié des spectacles musicaux et des plats préparés par des Vietnamiens d'outre-mer. -VNA